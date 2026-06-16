റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം; ട്രംപിന്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിലേക്ക് യുക്രെയ്നെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ തീവ്രശ്രമം
എവിയാൻ-ലെ-ബെയിൻസ് (ഫ്രാൻസ്): റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നാല് വർഷം പിന്നിട്ട് നീളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിദേശനയ മുൻഗണനകളിൽ യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തെ വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്തിക്കാൻ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്ക് യുഎസ് വലിയ മുൻഗണന നൽകിയതോടെയാണ് യുക്രെയ്ൻ വിഷയം അൽപ്പം പിന്നോട്ടുപോയത്.
എന്നാൽ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ മൂന്നര മാസം നീണ്ട സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ഇനി തന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം യുക്രെയ്ൻ ആണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ വിഷയം ഉടൻ തന്നെ വഴിമാറുമെന്നും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുമായി ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി തനിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മാക്രോണിന്റെ ഇടപെടൽ: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, യുക്രെയ്നുള്ള സൈനിക-സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ തുടരാനും സമാധാന കരാറിലെത്താൻ റഷ്യക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കാനും ട്രംപിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്ക്: ട്രംപ് ഭരണകൂടം യുക്രെയ്നുള്ള സഹായങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ, നിലവിൽ ഫ്രാൻസും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളുമാണ് യുക്രെയ്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക-സൈനിക സഹായം നൽകുന്നത്.
യുകെ ഉപരോധം: റഷ്യൻ എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും കടത്തുന്ന 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' (shadow fleet) കപ്പലുകളെയും മോസ്കോയുടെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബ്രിട്ടൻ പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചർച്ചകളുടെ വേഗത: യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി പങ്കെടുത്ത ജി7 രാവിലത്തെ സെഷൻ കേവലം 75 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. എങ്കിലും റഷ്യക്കുമേൽ ഉപരോധങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ജി7 നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പൊതുധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധം മൂലം പ്രതിമാസം 25,000-ത്തോളം പേർ മരിച്ചുവീഴുന്നത് അസംബന്ധമാണെന്നും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിനുമായും സെലെൻസ്കിയുമായും ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകൾ എന്താകുമെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.