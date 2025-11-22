റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം; സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിക്കണം: സെലെൻസ്കിയോട് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമാധാന പദ്ധതിക്ക് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് ട്രംപ് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും, "അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ..." എന്നും ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ സമാധാന പദ്ധതി വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും, ഈ ശീതകാലം കടുപ്പമേറിയതാകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ട്രംപിന്റെ '28 ഇന സമാധാന പദ്ധതി'യുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
യുക്രെയ്ന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ 28 ഇന സമാധാന കരട് രേഖ, റഷ്യക്ക് അനുകൂലമായ പല വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളും യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്:
- കിഴക്കൻ മേഖല വിട്ടുനൽകൽ: യുക്രെയ്ൻ കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ റഷ്യക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും.
- സൈനിക ശേഷി കുറയ്ക്കണം: യുക്രെയ്ൻ തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി 600,000 സൈനികരായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം.
-
- നാറ്റോ അംഗത്വം വേണ്ട: നാറ്റോയിൽ ചേരില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കണം.
- റഷ്യക്ക് സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടി: റഷ്യ സമീപ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും നാറ്റോ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
- റഷ്യക്ക് തിരിച്ചുവരവ്: റഷ്യയെ G8-ലേക്ക് തിരികെ ക്ഷണിക്കുന്നതും മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖയും പദ്ധതിയിലുണ്ട്.
-
യുക്രെയ്ന്റെ പ്രതികരണം: 'ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല'
ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി റഷ്യൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമാണെന്നും, യുക്രെയ്ൻ കീഴടങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെന്നും യുക്രെയ്ൻ ആരോപിച്ചു. ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- കീവിലെ ഉന്നത യു.എസ്. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സെലെൻസ്കി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുവെന്നും സെലെൻസ്കി പ്രതികരിച്ചു.