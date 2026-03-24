ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കണം; ഇറാനോട് ദക്ഷിണ കൊറിയ
Mar 24, 2026, 14:20 IST
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോ ഹ്യുൻ ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ ചർച്ചയിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. മേഖലയിലെ സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.
പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ (Headlines)
- കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; ഇറാന് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കടുത്ത നിർദ്ദേശം.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കണം; ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ചോ ഹ്യുൻ ചർച്ച നടത്തി.
- ഇറാൻ ഉപരോധം: ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ 24-ഓളം കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
- ഊർജ്ജ സുരക്ഷ അപകടത്തിൽ; എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.
- സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഇറാൻ; ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായി ആശയവിനിമയം തുടരും.
വിശദാംശങ്ങൾ:
- ഊർജ്ജ ആശങ്ക: ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 70 ശതമാനവും എൽഎൻജി (LNG) യുടെ 20 ശതമാനവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് എത്തുന്നത്. ഗതാഗത തടസ്സം രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് കൊറിയയുടെ പ്രധാന ആശങ്ക.
- കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ: നൂറിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള രണ്ട് ഡസനിലധികം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കപ്പലുകൾ നിലവിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദം: അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്. ജപ്പാൻ, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയും പങ്കാളിയാകുന്നുണ്ട്.
- ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: പ്രതിസന്ധിയിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വിശദീകരിച്ച ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കാമെന്നും ചർച്ചകൾ തുടരാമെന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.