ട്രംപുമായുള്ള 'ഡീൽ' രഹസ്യം ചോർന്നു: ഗാസ കരാറിന് അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് നിർദേശം
Nov 27, 2025, 17:04 IST
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള ഒരു കരാർ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് (Steve Witkoff) ഒരു മുതിർന്ന ക്രെംലിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണ രേഖകൾ ചോർന്നു. ഉക്രെയ്ൻ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ട്രംപിനെ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കൂടിയായ വിറ്റ്കോഫ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന ഉപദേശം:
- ഗാസ കരാറിന് അഭിനന്ദനം: സംഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ട്രംപ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഗാസ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് പുടിൻ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കണം.
- 'സമാധാനത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ': റഷ്യ ഈ കരാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ട്രംപിനെ 'സമാധാനത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി' (Man of Peace) കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുടിൻ പറയണം.
- തന്ത്രപരമായ പ്രവേശന കവാടം: ഈ അഭിനന്ദനം ട്രംപുമായി തുടർ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു പ്രവേശന കവാടമായിരിക്കും എന്നും വിറ്റ്കോഫ് യൂറി ഉഷാക്കോവിനോട് (Yuri Ushakov - പുടിന്റെ വിദേശനയ ഉപദേഷ്ടാവ്) പറഞ്ഞു.
- ഉക്രെയ്ൻ സമാധാന പദ്ധതി: ഗാസ മാതൃകയിൽ ഉക്രെയ്നിനായി ഒരു 20-പോയിന്റ് സമാധാന പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള താൽപ്പര്യം പുടിൻ പ്രകടിപ്പിക്കണം.
ഈ സംഭാഷണ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നത്, ഉക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപുമായുള്ള ഡീലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി 'അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുക' എന്നതാണെന്ന് ഈ ചോർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വൈറ്റ് ഹൗസ് ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആധികാരികത നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.