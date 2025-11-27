കാലിഫോർണിയയിൽ ഭൂചലന പരമ്പര: സാൻ ജോസിന് സമീപം ഗിൽറോയിയിൽ നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്ന് തവണ ഭൂചലനം
Nov 27, 2025, 00:29 IST
കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ജോസിന് തെക്ക്-കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗിൽറോയിക്ക് സമീപം ബുധനാഴ്ച (നവംബർ 26) രാവിലെ ഭൂചലന പരമ്പര അനുഭവപ്പെട്ടു. യു.എസ്. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) ആണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.
- ആദ്യ ഭൂചലനം: രാവിലെ ഏകദേശം 6:15-ന് ഗിൽറോയിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ആദ്യത്തെ വലിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതിന് 4.0 തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യം 4.3 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് USGS ഇത് 4.0 ആയി തിരുത്തി.
- തുടർ ഭൂചലനങ്ങൾ: ആദ്യ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 2.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഭൂചലനം ഉണ്ടായി. തുടർന്ന്, 6:20-ന് മൂന്നാമത്തെ ഭൂചലനം (3.9 തീവ്രത) കൂടി ഈ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു.
- പ്രകമ്പനം: ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രകമ്പനം വടക്ക് ദിശയിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വരെയും അനുഭവപ്പെട്ടു. സൗത്ത് ബേ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ കുലുക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആളപായമോ ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും, നിരവധി ആളുകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായ കുലുക്കം അനുഭവിച്ചതായി പങ്കുവെച്ചു. സാൻ ജോസ് മിനെറ്റ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എയർ ട്രാക്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും (FAA) സ്ഥിരീകരിച്ചു.