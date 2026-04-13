സമുദ്രത്തിലെ സീരിയൽ കില്ലർമാർ; ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്കുകളെ വേട്ടയാടി 'കരൾ' മാത്രം തിന്നുന്ന കൊലയാളി ജോഡികൾ
കടലിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ വേട്ടക്കാരൻ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന 'ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്കുകൾ' (Great White Sharks) ഇപ്പോൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യുകയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ് ടൗൺ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷാർക്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളാണെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സർജിക്കൽ പ്രിസിഷൻ: ലക്ഷ്യം കരൾ മാത്രം!
ഈ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ വേട്ടയാടൽ രീതി ശാസ്ത്രജ്ഞരെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഷാർക്കുകളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവയുടെ ശരീരത്തിലെ പോഷകസമൃദ്ധമായ കരൾ (Liver) മാത്രമാണ് ഇവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന അത്രയും കൃത്യതയോടെയാണ് (Surgical Precision) ഇവ ഷാർക്കുകളുടെ കരൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
ഭയന്ന് ഓടി ഷാർക്കുകൾ
- മഹത്തായ തിരോധാനം: വർഷങ്ങളായി ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്കുകളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ കൂട്ടത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഈ തിമിംഗലങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ഷാർക്കുകൾ ആ പ്രദേശം വിട്ട് മൈലുകളോളം അകലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു.
- പോർട്ടും സ്റ്റാർബോർഡും: ഡോർസൽ ഫിന്നുകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ രണ്ട് തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് പോർട്ട് എന്നും സ്റ്റാർബോർഡ് എന്നും പേര് നൽകിയത്. ഇവരുടെ വേട്ടയാടൽ കാരണം പ്രദേശത്തെ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങൾ സംഘമായി വേട്ടയാടുമ്പോൾ, ഈ ജോഡികൾ തനിയെ വൻ സ്രാവുകളെ നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി എന്നതാണ് ഇതിലെ അത്ഭുതം. ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം സീലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതും മറ്റു ചെറു സ്രാവുകൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നതും പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.