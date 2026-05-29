ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് തിരിച്ചടി; 1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ 'ആന്റി വെപ്പണൈസേഷൻ' ഫണ്ട് ഫെഡറൽ ജഡ്ജി തടഞ്ഞു
വാഷിംഗ്ടൺ: രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും തങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളെയും സഹായിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം രൂപീകരിച്ച വിവാദപരമായ 1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 15,000 കോടി രൂപ) 'ആന്റി വെപ്പണൈസേഷൻ' (Anti-Weaponization) ഫണ്ടിന് ഫെഡറൽ കോടതിയുടെ താൽക്കാലിക വിലക്ക്. വിർജീനിയയിലെ ഫെഡറൽ ജഡ്ജിയായ ലിയോണി ബ്രിങ്കേമയാണ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം കൈമാറ്റവും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ ആയുധമാക്കപ്പെട്ടു (Weaponized) എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാണ് ഈ വൻ തുക നീക്കിവെച്ചിരുന്നത്. ട്രംപിന്റെ നികുതി വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.ആർ.എസുമായി (IRS) ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഫണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
എന്നാൽ ഈ നീക്കം വൻ അഴിമതിയാണെന്നും ജനുവരി 6-ലെ കാപ്പിറ്റോൾ കലാപകാരികൾക്ക് വരെ പണം നൽകാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നും കാണിച്ച് മുൻ പ്രൊസിക്യൂട്ടർമാരും സാമൂഹിക സംഘടനകളും കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഫണ്ടിന് നിയമപരമായ അടിത്തറയില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ (യു.എസ് പാർലമെന്റ്) അനുമതിയില്ലാതെയാണ് നികുതിപ്പണം വകമാറ്റുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ജൂൺ 12-ലേക്ക് കോടതി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റാനോ ആർക്കെങ്കിലും തുക അനുവദിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് ജഡ്ജി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപ് നടത്തുന്ന വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്കുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ കോടതി ഉത്തരവ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.