പാകിസ്ഥാനിലെ നോർത്ത് വസീറിസ്ഥാനിൽ സേന നടത്തിയ തിരിച്ചടിയിൽ ഏഴ് ടി.ടി.പി ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Updated: Oct 2, 2026, 14:17 IST
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ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലുള്ള നോർത്ത് വസീറിസ്ഥാനിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ രഹസ്യാന്വേഷണ അധിഷ്ഠിത തിരച്ചിലിൽ വിലക്കപ്പെട്ട തെഹ്രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (TTP) സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഏഴ് ഭീകരരെ വധിച്ചു. നോർത്ത് വസീറിസ്ഥാനിലെ ഈദക് (Eidak) മേഖലയിൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് സൈന്യം ഇവരെ വധിച്ചത്.

​ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഭീകരരുടെ നിരവധി ഒളിസങ്കേതങ്ങളും താവളങ്ങളും സേന തകർത്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ടി.ടി.പിയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മേഖലയിൽ തീവ്രവാദവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൈന്യം തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയത്.

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