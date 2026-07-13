കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം; ആണവ റിയാക്ടറുകൾ പൂട്ടി ഫ്രാൻസ്: നദികളിലെ ജലതാപനില ഉയർന്നത് തിരിച്ചടിയായി

By  Metro Desk Jul 13, 2026, 10:13 IST
ഫ്രാൻസ്

പാരിസ്: യൂറോപ്പിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗത്തെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പ്രധാന ആണവനിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഊർജ്ജ കമ്പനിയായ ഇ.ഡി.എഫ് (EDF) ആണ് മൂന്ന് ആണവ റിയാക്ടറുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടിയതായും എട്ടോളം റിയാക്ടറുകളുടെ ഉത്പാദന ശേഷി കുറച്ചതായും വ്യക്തമാക്കിയത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടി.

​ആണവ റിയാക്ടറുകൾ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫ്രാൻസിലെ പ്രധാന നദികളായ ഗാരോൺ (Garonne), റോൺ (Rhone), മ്യൂസ് (Meuse) എന്നിവയിലെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിയാക്ടറുകൾ തണുപ്പിച്ച ശേഷം ഈ വെള്ളം വീണ്ടും നദിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുക്കിവിടുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഉഷ്ണതരംഗം കാരണം നദികളിലെ ജലതാപനില നിലവിൽ വളരെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റിയാക്ടറുകളിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുവെള്ളം കൂടി നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയാൽ അത് നദീജലത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ഇത് തടയാനാണ് റിയാക്ടറുകൾ പൂട്ടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.

​ഫ്രാൻസിൽ പലയിടങ്ങളിലും താപനില 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിലാണ് (Red Alert). കടുത്ത ചൂട് കാരണം പാരീസിലെ ഈഫൽ ടവർ, ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയവും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് യൂറോപ്പിലെ ഈ അസാധാരണ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് കാരണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നു. 

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