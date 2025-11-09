ലൈംഗികത്തൊഴിൽ: ജർമ്മനിയിൽ നിയമപരിഷ്കരണം അനിവാര്യം; നോർഡിക് മോഡൽ ചർച്ചയിൽ
ബെർലിൻ: യൂറോപ്പിൽ ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ജർമ്മനി, ഈ മേഖലയിലെ ചൂഷണങ്ങളും മനുഷ്യക്കടത്തും തടയുന്നതിനായി നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, 'നോർഡിക് മോഡൽ' (Nordic Model) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർശനമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കിടയിലും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്.
എന്താണ് നോർഡിക് മോഡൽ?
നോർഡിക് മോഡൽ, അഥവാ സ്വീഡിഷ് മോഡൽ പ്രകാരം, ലൈംഗിക സേവനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് (Sex Buyers) പിഴയോ തടവോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, ലൈംഗിക സേവനം വിൽക്കുന്നവർക്ക് (Sex Workers) ഇതിന്റെ പേരിൽ നിയമപരമായ ശിക്ഷയൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. ലൈംഗികത്തൊഴിൽ ചൂഷണമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഈ നിയമം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വീഡൻ, നോർവേ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഈ മോഡൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജർമ്മനിയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി:
നിലവിൽ ജർമ്മനിയിൽ ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമപരമാണ്. എന്നാൽ, ഈ നിയമപരമായ അംഗീകാരം ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യക്കടത്തിനും ചൂഷണങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ വാദിക്കുന്നു. ലൈംഗികത്തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിദേശികളാണെന്നും, കടുത്ത ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നുവെന്നും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിവാദങ്ങൾ:
'നോർഡിക് മോഡൽ' നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ശക്തമായ വാദങ്ങൾ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്:
- അനുകൂലിക്കുന്നവർ: ഇത് ലൈംഗികത്തൊഴിലിന്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുമെന്നും, മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- എതിർക്കുന്നവർ: ഈ മോഡൽ ലൈംഗികത്തൊഴിലിനെ പൂർണ്ണമായും ഭൂഗർഭ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് (Underground) തള്ളിവിടുമെന്നും, ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്നും വാദിക്കുന്നു.
വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും, അധികം വൈകാതെ നിയമപരമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.