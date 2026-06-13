കടലിൽ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം; യുവതിയെ സാഹസികമായി കരയ്ക്കെത്തിച്ച് ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി ലൈഫ്ഗാർഡ്: കൈയടിച്ച് ലോകം
സിഡ്നി: കടലിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ ഭീതിജനകമായ രീതിയിൽ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ച് ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി ലൈഫ്ഗാർഡ്. അവധിദിനമായിരുന്നിട്ടും സമയത്തു ഇടപെട്ട് യുവതിയുടെ ജീവൻ കാത്ത ലൈഫ്ഗാർഡിനെ ഇപ്പോൾ നാടൊന്നാകെ 'ഹീറോ' എന്ന് വിളിച്ചു ആദരിക്കുകയാണ്.
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ കൂജി ബീച്ചിലാണ് (Coogee Beach) സംഭവം നടന്നത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം തീരത്തുനിന്നും ഏകദേശം 30 മീറ്റർ അകലെ നീന്തുകയായിരുന്ന 35-കാരിയെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കൂറ്റൻ സ്രാവ് ആക്രമിച്ചത്. ഏകദേശം 3.5 മീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് (Great White Shark) യുവതിയെ കടിച്ചു വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ടതോടെ, ആ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാതിരുന്നിട്ടും ബീച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ്ഗാർഡ് തന്റെ പാഡിൽബോർഡുമായി (Paddleboard) അതിവേഗം സ്രാവ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞുചെന്നു. സ്രാവ് യുവതിയെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിയെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവർ പൊങ്ങി വരികയും, ലൈഫ്ഗാർഡ് സമയോചിതമായി യുവതിയുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് ബോർഡിനോട് ചേർത്തുനിർത്തി അതിസാഹസികമായി കരയിലേക്ക് തുഴയുകയുമായിരുന്നു.
യുവതിയുടെ കൈകാലുകൾക്ക് സ്രാവിന്റെ കടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കരയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാരികളും ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിച്ചു. തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗ്ഗം യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. നിലവിൽ യുവതി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി, സ്രാവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും യുവതിയെ രക്ഷിച്ച ലൈഫ്ഗാർഡിന്റെ ധീരതയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും സിഡ്നി അധികൃതരും പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി സിഡ്നിയിലെ പ്രശസ്തമായ ബോണ്ടി (Bondi) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപത്തെ ബീച്ചുകളെല്ലാം താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.