ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് ഇനി മടങ്ങാനാവില്ലേ; ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദീൻ രാജിവച്ചു
Jul 25, 2026, 10:01 IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദീൻ (76) രാജിവച്ചു. ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായതിനെത്തുടർന്നാണ് രാജിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാരുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ ഹാഫിസ് ഉദ്ദീൻ അഹമ്മദിനാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദീൻ രാജിസന്ദേശം കൈമാറിയത്. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ സ്പീക്കർ ഹാഫിസ് ഉദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ: ഹൃദ്രോഗം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കാൻ ശാരീരികമായി പ്രാപ്തനല്ലെന്നും രാജിസത്തിൽ ഷഹാബുദീൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം: 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന രാജിവച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവാമി ലീഗ് ഭരണകാലത്തെ ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ തുടർന്ന ഏക വ്യക്തിയായിരുന്നു ഷഹാബുദീൻ.
- ഹസീനയുടെ മടങ്ങിവരവും ആശങ്കയും: ഡിസംബറോടെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ പ്രസിഡന്റ് ഷഹാബുദീൻ ഹസീനയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ സർക്കാരും പ്രസിഡന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കി.
- അടുത്ത നടപടി: ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 54 പ്രകാരം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കും.