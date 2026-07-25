ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്‌ക്ക് ഇനി മടങ്ങാനാവില്ലേ; ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദീൻ രാജിവച്ചു

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 10:01 IST
ധാക്ക

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദീൻ (76) രാജിവച്ചു. ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായതിനെത്തുടർന്നാണ് രാജിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാരുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

​പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ ഹാഫിസ് ഉദ്ദീൻ അഹമ്മദിനാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദീൻ രാജിസന്ദേശം കൈമാറിയത്. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ സ്പീക്കർ ഹാഫിസ് ഉദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കും.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

  • ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ: ഹൃദ്രോഗം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കാൻ ശാരീരികമായി പ്രാപ്തനല്ലെന്നും രാജിസത്തിൽ ഷഹാബുദീൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  • രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം: 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന രാജിവച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവാമി ലീഗ് ഭരണകാലത്തെ ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ തുടർന്ന ഏക വ്യക്തിയായിരുന്നു ഷഹാബുദീൻ.

  • ഹസീനയുടെ മടങ്ങിവരവും ആശങ്കയും: ഡിസംബറോടെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ പ്രസിഡന്റ് ഷഹാബുദീൻ ഹസീനയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ സർക്കാരും പ്രസിഡന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കി.

  • അടുത്ത നടപടി: ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 54 പ്രകാരം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കും.

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