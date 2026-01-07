ദക്ഷിണ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടുക്കം; 6.4 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം: സുനാമി ഭീഷണിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ
Jan 7, 2026, 09:40 IST
ഫിലിപ്പീൻസിലെ ദാവോ ഓറിയന്റൽ (Davao Oriental) പ്രവിശ്യയുടെ തീരപ്രദേശത്താണ് പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 11:03-ഓടെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) ആദ്യം 6.7 തീവ്രത കണക്കാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് 6.4 ആയി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പ്രഭവകേന്ദ്രം: സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് 27 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി സമുദ്രത്തിനടിയിൽ 58.5 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രം.
- സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്: നിലവിൽ സുനാമി ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ഫിലിപ്പീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോൾക്കനോളജി ആൻഡ് സീസ്മോളജി (Phivolcs) അറിയിച്ചു. പസഫിക് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രവും (PTWC) ഇതേ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഭൂചലനത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും തുടർചലനങ്ങൾക്ക് (Aftershocks) സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ: ദാവോ സിറ്റി, ജനറൽ സാന്റോസ്, സരിംഗാനി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഓടി.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി 'റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ' മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സാധാരണമാണ്.