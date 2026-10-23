ജോർദാനിൽ പള്ളിക്ക് നേരെ വെടിവയ്പ്പ്; ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: നിർത്താതെ വെടിയുതിർത്തത് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം
Updated: Oct 23, 2026, 21:13 IST
അമ്മാൻ: ജോർദാനിലെ കരാക് മേഖലയിൽ വിലാപയാത്രയ്ക്കിടെ പള്ളിക്ക് നേരെ അക്രമികൾ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ ഏഴുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പത്തോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാറിലെത്തിയ രണ്ട് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
അക്രമികൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തുടർച്ചയായി വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയ പൊലീസ് അക്രമികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.