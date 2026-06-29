വടക്കൻ ജർമ്മനിയിൽ വെടിവെപ്പ്; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: പ്രതികൾ പിടിയിൽ

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 18:24 IST
ജർമിനി

ബർലിൻ: വടക്കൻ ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റേഡ് (Stade) നഗരത്തിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയയാൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

​തിങ്കളാഴ്ച നഗരത്തിലെ ഒരു യുവജനക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിലാണ് (Youth Welfare Facility) ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ജർമ്മൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

​പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സുരക്ഷാ ഭീഷണികളൊന്നുമില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഹാംബർഗ് നഗരത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ചെറിയ നഗരമാണ് സ്റ്റേഡ്. 

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