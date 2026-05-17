ഹോർമുസ് ഉപരോധം; 78 കപ്പലുകൾ തിരിച്ചയച്ചു: 4 എണ്ണം തകർത്തതായും യുഎസ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനെതിരായ സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക സുപ്രധാന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 78 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചയച്ചതായും നാലെണ്ണം ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തവിധം "പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയ"തായും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.
"പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉപരോധ നയം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മെയ് 16 വരെ 78 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും നാല് കപ്പലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്തു," സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ സെൻട്രോം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വാസ്തവത്തിൽ, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എണ്ണയും വാതകവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ കടൽ പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനെതിരെ കർശനമായ സമുദ്ര നിരീക്ഷണവും ഉപരോധവും അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക, സൈനിക താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ഇറാൻ ഈ പാത ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് യുഎസ് ആരോപിക്കുന്നു.
കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും.
അതേസമയം, ഇറാന് ഒരു കരാറിലെത്തുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ച് ചാനലായ ബിഎഫ്എംടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു, "ഇറാൻ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് വളരെ മോശം സമയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും." എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കരാറിൽ ഉടൻ എത്തുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
ഹോർമുസ് തുറക്കാൻ ഷി ജിൻപിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നു
ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന ഇറാന്റെ വാദത്തോട് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് യോജിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് മുമ്പ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചൈന ഈ അവകാശവാദം വ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഘർഷം "സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു" എന്നും വേഗത്തിൽ അവസാനിക്കണമെന്നും മാത്രമാണ് ചൈന പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഫെബ്രുവരി അവസാനം അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു, അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും യുഎസ് താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഏപ്രിലിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥിരമായ കരാറിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിലൂടെയും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന കപ്പലുകളെ യുഎസ് നിരീക്ഷിക്കുകയും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.