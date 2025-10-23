ഗാസയിൽ 'നിശബ്ദ കൊലയാളി'; ഇസ്രായേൽ വർഷിച്ച പൊട്ടാത്ത ഷെല്ലുകൾ വൻ ഭീഷണി
ഗാസ: ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ ഗാസയിൽ, വർഷിച്ച ശേഷം പൊട്ടാതെ കിടക്കുന്ന ഷെല്ലുകളും ബോംബുകളും സാധാരണക്കാർക്ക് പുതിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' (Silent Killer) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വെടിക്കോപ്പുകൾ യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായി തുടരും.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ വർഷിച്ചത്. ഇവയിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം പലയിടത്തും പൊട്ടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും റോഡുകളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ദുരന്തമുണ്ടാക്കാം.
പ്രത്യേകിച്ചും, കുട്ടികളാണ് ഈ അപകടത്തിന്റെ പ്രധാന ഇരകൾ. കളിക്കുന്നതിനിടയിലോ, കൗതുകം കൊണ്ടോ ഈ വസ്തുക്കളിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായ ദൗത്യമായി മാറുമെന്നും യുഎൻ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.