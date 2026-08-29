യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം ആറു മാസം പിന്നിടുന്നു: ഉപരോധത്തിലായി 82 കപ്പലുകൾ; ഇസ്രായേൽ-ലെബനൻ കരാർ തള്ളി ഹിസ്ബുള്ള

By  Metro Desk Aug 29, 2026, 19:06 IST
ഹോർമൂസ്

​യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം ആറു മാസം തികയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു. ഇറാനെതിരായ സമുദ്ര ഉപരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 82 വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ പാത തിരിച്ചുവിട്ടതായി അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ 3 കപ്പലുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയുകയും 2 എണ്ണത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൊർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

​അതേസമയം, ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരട് സമാധാന കരാർ ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി നയിം ഖാസിം പൂർണ്ണമായും തള്ളി. കീഴടങ്ങാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ഹിസ്ബുള്ള വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും യു.എസ് ഉപരോധവും സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ചർച്ചകൾ തുടരുകയുള്ളൂവെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു. 

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