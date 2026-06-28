ഫ്രാൻസിൽ സ്കൈഡൈവിംഗ് വിമാനം തകർന്നു വീണു; 11 മരണം
പാരീസ്: വടക്കുകിഴക്കൻ ഫ്രാൻസിലെ ടോംബ്ലെയ്ൻ നഗരത്തിന് സമീപം സ്കൈഡൈവിംഗ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച വിമാനം തകർന്നു വീണ് 11 പേർ മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റും 10 യാത്രക്കാരുമാണ് മരിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആദ്യമായി സ്കൈഡൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം നഴ്സുമാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരും (പരിശീലകർ) അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും പൈലറ്റുമാണ് മരിച്ച 11 പേർ.
ഒരു പ്രാദേശിക സ്കൈഡൈവിംഗ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'പിലാറ്റസ്' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനമാണ് തകർന്നത്. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ലാൻഡിംഗിന് പോലും ശ്രമിക്കാനാകാത്ത വിധം കുത്തനെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല.
വിമാനം തകർന്നു വീഴുന്നത് കാണാൻ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പുൽത്തകിടിയിലേക്കാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത് എങ്കിലും നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.