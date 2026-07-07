മോദിക്ക് ആകാശപ്പൊൻതൂവൽ; ഇന്തോനേഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമാനത്തിന് എഫ്-16, സുഖോയ്-30 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ രാജകീയ അകമ്പടി
ജക്കാർത്ത: മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കുള്ള നയതന്ത്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ആകാശത്ത് വെച്ച് രാജകീയ സ്വീകരണം നൽകി ഇന്തോനേഷ്യൻ വ്യോമസേന. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമാനം ഇന്തോനേഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചതു മുതൽ ജക്കാർത്തയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇന്തോനേഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അകമ്പടി സേവിച്ചു.
അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത എഫ്-16 (F-16), റഷ്യൻ നിർമ്മിത സുഖോയ്-30 (Sukhoi-30) എന്നീ അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിമാനത്തിനൊപ്പം ആകാശത്ത് ഫോർമേഷൻ തീർത്ത് സുരക്ഷാ അകമ്പടിയൊരുക്കിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയുടെയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധ-നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ജക്കാർത്തയിലെ ഹലിം പെർദാനകുസുമ എയർബേസിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്റോ നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ പ്രത്യേക കരുതലിനും സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്സിലൂടെ (X) നന്ദി അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രതിരോധ സഹകരണം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവയാണ് സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കും.