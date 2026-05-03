യുക്രെയ്നിന്റെ EU അംഗത്വത്തെ പിന്തുണച്ച് സ്ലൊവാക്യ; റോബർട്ട് ഫിക്കോയുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് സെലൻസ്കി
May 3, 2026, 11:50 IST
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയും സ്ലൊവാക്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി റോബർട്ട് ഫിക്കോയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിർണായകമായ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. യുക്രെയ്നിന്റെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രവേശനത്തെ സ്ലൊവാക്യ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഫിക്കോ ഉറപ്പുനൽകിയതായി സെലൻസ്കി അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- മാറ്റമില്ലാത്ത പിന്തുണ: നേരത്തെ പല വിഷയങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും, അയൽരാജ്യം എന്ന നിലയിൽ യുക്രെയ്ൻ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി മാറുന്നതിനെ താൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഫിക്കോ വ്യക്തമാക്കി.
- അനുഭവം പങ്കുവെക്കൽ: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സ്ലൊവാക്യയുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ യുക്രെയ്നുമായി പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
- നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച: ഇരു നേതാക്കളും ഉടൻ തന്നെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. കീവ് സന്ദർശിക്കാൻ ഫിക്കോയെ സെലൻസ്കി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാനാവില്ലെന്നും ഫിക്കോ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ഈ പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണ്.