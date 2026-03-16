ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല; സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ട്രംപ്
Mar 16, 2026, 23:42 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലം അടഞ്ഞുപോയ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ്റെ ഭീഷണി നേരിടാനും എണ്ണക്കടത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരെ വിമർശനം: അമേരിക്ക വർഷങ്ങളായി സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഈ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ ആവേശം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. "ചിലർക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും താൽപ്പര്യമില്ല," എന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
- കപ്പൽ ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കൽ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാനിയൻ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയക്കാൻ ചൈന, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
- എണ്ണവിലയിലെ വർദ്ധനവ്: കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും ഈ പാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
- ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി: അമേരിക്കൻ-ഇസ്രായേൽ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- "നാറ്റോയ്ക്ക് (NATO) തിരിച്ചടി": കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് "വളരെ മോശം ഭാവി" ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- സഖ്യകക്ഷികളുടെ മൗനം: ബ്രിട്ടൻ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോട് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയക്കാൻ ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, അവർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. "ചില രാജ്യങ്ങൾ ആവേശത്തിലാണ്, എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഒട്ടും താൽപ്പര്യമില്ല," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- ചൈനയ്ക്കുള്ള സന്ദേശം: ചൈന അവരുടെ എണ്ണയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ പാതയിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിനാൽ അവരും ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വൈകിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണി മുഴക്കി.
മറ്റ് പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ (മാർച്ച് 16, 2026)
- ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി: അമേരിക്കയോ ഇസ്രായേലോ ആയി സഹകരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പലും തകർക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: ടെഹ്റാനിലെ ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തി. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ശേഷിയുടെ 70 ശതമാനവും നശിപ്പിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
- എണ്ണവില: ആഗോള വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 104 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി.
- യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം: യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കില്ലെന്നും കുറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ച കൂടി കടുത്ത പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.