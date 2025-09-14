അധികാരമേറ്റ ഉടൻ നിർണ്ണായക തീരുമാനം: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട 'ജെൻ-സെഡ്' പ്രക്ഷോഭകരെ രക്തസാക്ഷികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നേപ്പാൾ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പോലീസ് നടപടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ 'രക്തസാക്ഷികൾ' (Martyrs) ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി സുശീല കാർക്കി. അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന തീരുമാനമാണിത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ്മ ഒലിയുടെ ഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തിയ യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സുശീല കാർക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത്.
ജെൻ-സെഡ് (Gen-Z) എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുവതലമുറ നയിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മരിച്ചവർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി രക്തസാക്ഷി പദവി നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് പ്രതിഷേധിച്ച യുവജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും പിന്നിലെന്ത്?
അഴിമതി, തൊഴിലില്ലായ്മ, രാഷ്ട്രീയ കെടുകാര്യസ്ഥത എന്നിവയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യുവജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ നടന്ന പോലീസ് വെടിവെപ്പിലും മറ്റ് അക്രമങ്ങളിലും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ മരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി സുശീല കാർക്കി, മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ്. ആറ് മാസത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും താൻ ഈ പദവിയിൽ തുടരുകയെന്നും, ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയ യുവജനങ്ങൾക്ക് ആദരം നൽകി, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രതികരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.