ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ തർക്കം: സംയുക്ത എണ്ണ-വാതക പദ്ധതികൾ ചൈന-ഫിലിപ്പീൻസ് പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുമോ
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ പരമാധികാര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ബീജിംഗും മനിലയും സംയുക്ത എണ്ണ-വാതക പര്യവേക്ഷണ ചർച്ചകളിൽ മുന്നേറുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. ഊർജ്ജ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വശങ്ങളുണ്ട്.
പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല വശങ്ങൾ
സാമ്പത്തിക പ്രയോജനവും ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും: ഫിലിപ്പീൻസിന് കടുത്ത ഊർജ്ജ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക ലാഭം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇത്തരം സഹകരണങ്ങൾ തർക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈനിക ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും പ്രേരിപ്പിക്കും.
വിശ്വാസമാർജ്ജിക്കൽ (Confidence Building): തർക്കവിഷയങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തി കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള സാമ്പത്തിക/സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നയതന്ത്ര ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾക്ക് തടയിടൽ: സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും (Water Cannon വിനിയോഗം പോലെ) ഏകപക്ഷീയമായ അവകാശവാദങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും തടസ്സങ്ങളും
ഭരണഘടനാപരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ: സ്വന്തം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോണിലെ (EEZ) വിഭവങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ പരമാധികാരം വേണമെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ അവകാശവാദം അടിയറവ് വെക്കാതെ ചൈനയുമായി കരാറിലേർപ്പെടുന്നത് മനിലയ്ക്ക് നിയമപരമായി വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
അതിർത്തി അവകാശവാദങ്ങൾ (Sovereignty Issue): 'നയൻ-ഡാഷ് ലൈൻ' അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചൈനയുടെ വിപുലമായ അവകാശവാദങ്ങളും 2016-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ആർബിട്രേഷൻ വിധി ചൈന തള്ളിക്കളഞ്ഞതും തർക്കങ്ങളുടെ മൂലകാരണമായി തുടരുന്നു.
വിശ്വാസക്കുറവ് (Lack of Trust): മുൻപും സമാനമായ സംയുക്ത പര്യവേക്ഷണ ചർച്ചകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് 2018-ലെ ധാരണാപത്രം) നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കടലിലെ തുടർച്ചയായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കാരണം അവ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സംയുക്ത എണ്ണ-വാതക പദ്ധതികൾക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ താത്കാലിക ആശ്വാസവും ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വഴികളും തുറന്നുനൽകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പരമാധികാര തർക്കങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാ തടസ്സങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താത്ത പക്ഷം, ഇവയ്ക്ക് മേഖലയിലെ തർക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.