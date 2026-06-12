സ്പേസ് എക്സ് ഐപിഒ ചരിത്രവിജയം; ലോകത്തെ ആദ്യ ട്രില്യണയറായി ഇലോൺ മസ്ക്
ന്യൂയോർക്ക്: ആഗോള സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്ത് പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ശതകോടീശ്വരനുമായ ഇലോൺ മസ്ക് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'ട്രില്യണയർ' (1 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള വ്യക്തി) പദവിയിലേക്ക്. മസ്കിന്റെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സിന്റെ (SpaceX) പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപ്പന (IPO) വൻ വിജയമായതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ ആസ്തി 1 ട്രില്യൺ ഡോളർ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ കടന്നത്.
അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒകളിലൊന്നായ സ്പേസ് എക്സ് ലിസ്റ്റിംഗിലൂടെ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം ഏകദേശം 1.77 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ഇതോടെ കമ്പനിയിൽ വലിയ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഇലോൺ മസ്കിന്റെ വ്യക്തിഗത ആസ്തിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണുണ്ടായത്. പല വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെയും മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തേക്കാൾ (GDP) കൂടുതലാണ് നിലവിൽ മസ്കിന്റെ സമ്പത്ത്.
വിപണിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ചേർത്തുവെച്ച പവർ
ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലെ വിപ്ലവമായ ടെസ്ല (Tesla), ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമായ സ്റ്റാർലിങ്ക് (Starlink), സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സ് (X - പഴയ ട്വിറ്റർ), കൃത്രിമബുദ്ധി മേഖലയിലെ xAI എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സ്പേസ് എക്സ് കൂടി വിപണി കീഴടക്കിയതോടെ മസ്കിന്റെ സ്വാധീനം വിപണിയിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും മാത്രമല്ല, ആഗോള രാഷ്ട്രീയ അധികാര തലങ്ങളിൽ വരെ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബ്ലൂംബെർഗ് ബില്യണയർ ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം സ്പേസ് എക്സ് വിപണിയിലെത്തിയതോടെ മസ്കിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ മൂല്യം ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും.