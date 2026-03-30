അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ; ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
മാഡ്രിഡ്: ഇറാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആകാശപരിധി (Airspace) ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് സ്പെയിൻ. സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മാർഗരിറ്റ റോബിൾസാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഈ നിർണ്ണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളോടുള്ള സ്പെയിനിൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനായി സ്പെയിനിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കയെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആകാശപാതയും സ്പെയിൻ അടച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- യുദ്ധം നിയമവിരുദ്ധം: ഇറാനെതിരെയുള്ള യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം "നിയമവിരുദ്ധവും അന്യായവുമാണെന്ന്" സ്പെയിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സ്പെയിനിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
- സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് പൂട്ട്: തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ 'റോട്ട' (Rota), 'മൊറോൺ' (Moron) എന്നീ സംയുക്ത സൈനിക താവളങ്ങൾ ഇറാൻ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ തടഞ്ഞു.
- റൂട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും: സ്പെയിനിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നതോടെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾക്കും ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾക്കും സ്പെയിനിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ ബാധിക്കും.
- ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: സ്പെയിനിൻ്റെ ഈ നിസ്സഹകരണത്തിന് മറുപടിയായി സ്പെയിനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നാറ്റോ (NATO) അംഗമാണെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഏകപക്ഷീയമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സ്പെയിൻ. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിമാനങ്ങൾക്ക് സ്പെയിനിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകൂ എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.