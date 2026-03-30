അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ; ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

By  Metro Desk Mar 30, 2026, 17:38 IST
മാഡ്രിഡ്: ഇറാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആകാശപരിധി (Airspace) ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് സ്പെയിൻ. സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മാർഗരിറ്റ റോബിൾസാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഈ നിർണ്ണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളോടുള്ള സ്പെയിനിൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

​ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനായി സ്പെയിനിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കയെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആകാശപാതയും സ്പെയിൻ അടച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • യുദ്ധം നിയമവിരുദ്ധം: ഇറാനെതിരെയുള്ള യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം "നിയമവിരുദ്ധവും അന്യായവുമാണെന്ന്" സ്പെയിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സ്പെയിനിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

  • സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് പൂട്ട്: തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ 'റോട്ട' (Rota), 'മൊറോൺ' (Moron) എന്നീ സംയുക്ത സൈനിക താവളങ്ങൾ ഇറാൻ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ തടഞ്ഞു.

  • റൂട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും: സ്പെയിനിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നതോടെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾക്കും ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾക്കും സ്പെയിനിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ ബാധിക്കും.

  • ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: സ്പെയിനിൻ്റെ ഈ നിസ്സഹകരണത്തിന് മറുപടിയായി സ്പെയിനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​നാറ്റോ (NATO) അംഗമാണെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഏകപക്ഷീയമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സ്പെയിൻ. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിമാനങ്ങൾക്ക് സ്പെയിനിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകൂ എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

You may like