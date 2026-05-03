സ്പിരിറ്റ് എയർലൈൻസ് പൂട്ടി; യാത്രക്കാർ പെരുവഴിയിൽ: അമേരിക്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു

By  Metro Desk May 3, 2026, 14:31 IST
Spirit Air

അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ലോ-കോസ്റ്റ് വിമാനക്കമ്പനിയായ സ്പിരിറ്റ് എയർലൈൻസ് തങ്ങളുടെ എല്ലാ സർവീസുകളും അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഇതോടെ മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലായി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് കമ്പനി തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിൽ:

  • ഇന്ധനവില: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് വിമാന ഇന്ധനവില ഇരട്ടിയായതാണ് കമ്പനിയുടെ പതനത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

  • സാമ്പത്തിക ബാധ്യത: ദീർഘകാലമായുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും കടബാധ്യതയും കാരണം കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു.
  • രക്ഷാപാക്കേജ് പരാജയപ്പെട്ടു: ട്രംപ് ഭരണകൂടം നൽകിയ 500 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായ വാഗ്ദാനം കടക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നടപ്പായില്ല.

രാഷ്ട്രീയ തർക്കം:

കമ്പനിയുടെ തകർച്ചയെച്ചൊല്ലി റിപ്പബ്ലിക്കൻ, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ വലിയ വാക്പോര് ആരംഭിച്ചു. ബൈഡൻ ഭരണകാലത്ത് ജെറ്റ് ബ്ലൂ (JetBlue) കമ്പനിയുമായുള്ള ലയനം തടഞ്ഞതാണ് സ്പിരിറ്റിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപ് ഭരണകാലത്തെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ധനവില വർദ്ധനവുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തിരിച്ചടിച്ചു.

യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ:

നിലവിൽ എല്ലാ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയതായും കസ്റ്റമർ സർവീസ് ലഭ്യമാകില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി മുഖേനയുള്ള നടപടികൾക്ക് ശേഷമേ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ. മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like