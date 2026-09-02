അനാവശ്യ പരിഹാസങ്ങൾ നിർത്തി കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവം കാണിക്കൂ; അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി

By  Metro Desk Sep 2, 2026, 00:07 IST
കാനഡ

അമേരിക്കയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും താരിഫ് യുദ്ധവും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ട്രോളുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പരിഹാസങ്ങളും നിർത്തി, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ചർച്ചകളെ "കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ" അദ്ദേഹം വാഷിംഗ്ടണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​കനേഡിയൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വലിയ തോതിൽ നികുതികളും താരിഫുകളും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് മറുപടിയായി സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ തിരിച്ചടി താരിഫുകൾ ചുമത്താൻ കാനഡ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​കാനഡയുടെ പരമാധികാരത്തെയും ഭാഷാ അവകാശങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കാർണി ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്. അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഹാസങ്ങളും അനാവശ്യ പ്രസ്താവനകളും അവസാനിപ്പിച്ച് ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾ ഇനി സഹകരിക്കൂ എന്നും കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

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