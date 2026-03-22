ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്കൊഴികെ സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിന് തയ്യാറെന്ന് ഇറാൻ
Mar 22, 2026, 16:02 IST
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രയാന സംഘടനയിലെ (IMO) ഇറാന്റെ പ്രതിനിധി അലി മൂസവിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അനുമതിയോടെയുള്ള ഗതാഗതം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ 'ശത്രുക്കളുമായി' (പ്രധാനമായും അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും) ബന്ധമില്ലാത്ത കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെയും ഏകോപനത്തോടെയും കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ്.
- ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറന്നു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
- സുരക്ഷാ സഹകരണം: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ നാവികരുടെയും കപ്പലുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മേഖലയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണം അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഇടപെടലുകളാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
- ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാതയൊരുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിനകം ചില ഇന്ത്യൻ ടാങ്കറുകൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- ആഗോള സമ്മർദ്ദം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടൻ, യുഎഇ, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി എന്നിവയുൾപ്പെടെ 22 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
