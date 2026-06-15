ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ടോൾ രഹിതമായി തുറന്നുനൽകും: ജെ.ഡി വാൻസ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) ദീർഘകാലത്തേക്ക് യാതൊരുവിധ ടോളുകളും ഈടാക്കാതെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുനൽകുമെന്ന് യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെക്കാനിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ സമാധാന കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം.
യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമാധാന കരാർ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുമെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ടോൾ രഹിതമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
അവസാന നിമിഷം ചില സമുദ്ര നികുതികൾ (maritime fees) സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ കരാറിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പാത പൂർണ്ണമായും ടോൾ രഹിതമായി നിലനിർത്താനാണ് നീക്കമെന്ന് അമേരിക്കൻ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 19-ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവെക്കുക.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്ത് പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.