ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം; റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
Aug 28, 2026, 10:40 IST
ഏദൻ: സൊമാലിയയ്ക്കും യമനും ഇടയിലുള്ള ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതായി യു.എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) അറിയിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ (പ്രാദേശിക സമയം 12:07 AM) ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സൊമാലിയൻ തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 145 കിലോമീറ്റർ അകലെ കടലിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ്. ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് ആളപായമോ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തൽക്കാലം സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.