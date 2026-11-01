ജപ്പാനിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം: റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പില്ല
Nov 1, 2026, 10:45 IST
ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ തീരത്ത് ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം 7:15-ഓടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്.
സെൻട്രൽ ജപ്പാനിലെ മി പ്രിഫെക്ചറിന്റെ (Mie Prefecture) തെക്കുകിഴക്കൻ കടൽത്തീര പ്രദേശത്താണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രകമ്പനമായതിനാൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരമനുസരിച്ച് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
ഐസെ, മത്സുസാക്ക, ടൊയോഹാഷി, യൊക്കൈച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.