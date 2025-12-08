ജപ്പാൻ തീരത്ത് അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രത: സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

By Metro DeskDec 8, 2025, 20:45 IST
Jappan

ടോകിയോ: ജപ്പാൻ തീരത്ത് തിങ്കളാഴ്ച (ഡിസംബർ 8, 2025) അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തി. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി (JMA) രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

​വടക്കൻ ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ, അമോറി തീരങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. കടലിനടിയിൽ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ (30 മൈൽ) താഴ്ചയിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

  • മുന്നറിയിപ്പ്: ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലകളിൽ 3 മീറ്റർ (10 അടി) വരെ ഉയരമുള്ള സുനാമി തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • ജാഗ്രത: തീരദേശവാസികളോട് ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി.
  • സുരക്ഷാ പരിശോധന: മേഖലയിലെ ആണവനിലയങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നതായി ജാപ്പനീസ് പൊതുമേഖലാ പ്രക്ഷേപകരായ എൻ.എച്ച്.കെ (NHK) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
  • നാശനഷ്ടങ്ങൾ: നിലവിൽ ആളപായമോ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

​ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ "റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ" മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ ജപ്പാനിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. എങ്കിലും, ഈ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന തീവ്രത സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമാക്കാൻ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

