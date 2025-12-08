ജപ്പാൻ തീരത്ത് അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രത: സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
Dec 8, 2025, 20:45 IST
ടോകിയോ: ജപ്പാൻ തീരത്ത് തിങ്കളാഴ്ച (ഡിസംബർ 8, 2025) അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തി. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി (JMA) രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വടക്കൻ ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ, അമോറി തീരങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. കടലിനടിയിൽ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ (30 മൈൽ) താഴ്ചയിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
- മുന്നറിയിപ്പ്: ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലകളിൽ 3 മീറ്റർ (10 അടി) വരെ ഉയരമുള്ള സുനാമി തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- ജാഗ്രത: തീരദേശവാസികളോട് ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി.
- സുരക്ഷാ പരിശോധന: മേഖലയിലെ ആണവനിലയങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നതായി ജാപ്പനീസ് പൊതുമേഖലാ പ്രക്ഷേപകരായ എൻ.എച്ച്.കെ (NHK) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: നിലവിൽ ആളപായമോ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ "റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ" മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ ജപ്പാനിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. എങ്കിലും, ഈ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന തീവ്രത സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമാക്കാൻ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.