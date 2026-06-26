ഫിലിപ്പീൻസിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
മനില: ദക്ഷിണ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പ്രാദേശിക സമയം 7:34 ഓടെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിന്ദനാവോ ദ്വീപിന് സമീപം ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ വൻ ഭൂചലനമാണിതെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോൾക്കനോളജി ആൻഡ് സീസ്മോളജി (Phivolcs) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ദാവോ ഒക്സിഡന്റൽ പ്രവിശ്യയിലെ ബാലുട്ട് ദ്വീപിന് (Balut Island) ഏതാണ്ട് 90 കിലോമീറ്റർ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മാറി കടലിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഭൂമിക്കടിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഈ ചലനം ഉണ്ടായത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സുനാമി ഭീഷണിയില്ല: കടലിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെങ്കിലും നിലവിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
തുടർചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത: വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തമായ തുടർചലനങ്ങൾ (Aftershocks) ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് അധികൃതർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നാശനഷ്ടങ്ങൾ: പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഈ മാസം ആദ്യം (ജൂൺ 8) മിന്ദനാവോയിൽ തന്നെയുണ്ടായ 7.8 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനത്തിൽ 81 പേർ മരണപ്പെടുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ശക്തമായ ചലനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പസഫിക് 'റിങ് ഓഫ് ഫയർ' മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഭൂചലനങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും പതിവാണ്.