ഫിലിപ്പീൻസിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു: സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
മനില: ദക്ഷിണ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിന്ദനാവോ (Mindanao) മേഖലയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം. ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് ജനറൽ സാന്റോസ് നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും തകർന്നുവീണു. പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി, ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരങ്ങളിൽ അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിച്ചുയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങളോട് എത്രയും വേഗം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ബോങ്ബോങ് മാർക്കോസ് നിർദ്ദേശം നൽകി.
സൗത്ത് കോട്ടബാറ്റോ, സാരംഗനി ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പതോളം പ്രവിശ്യകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ട്. തകർന്നുവീണ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യത്തിന്റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മേഖലയിൽ ശക്തമായ തുടർച്ചലനങ്ങളും (Aftershocks) അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.