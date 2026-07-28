ദക്ഷിണ ജപ്പാനിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത: സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Jul 28, 2026, 16:26 IST
ജപ്പാൻ

ടോക്കിയോ: ദക്ഷിണ ജപ്പാനിലെ ക്യൂഷു ദ്വീപിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് (Tsunami Advisory) പുറപ്പെടുവിച്ചു.

​കുമാമോട്ടോ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി (JMA) വ്യക്തമാക്കി. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് അരിയകെ ഉൾക്കടൽ അടക്കമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ 1 മീറ്ററോളം (3 അടി) ഉയരത്തിൽ വരെ സുനാമി തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

​തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ തുടർച്ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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