ദക്ഷിണ ജപ്പാനിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത: സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
ടോക്കിയോ: ദക്ഷിണ ജപ്പാനിലെ ക്യൂഷു ദ്വീപിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് (Tsunami Advisory) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കുമാമോട്ടോ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി (JMA) വ്യക്തമാക്കി. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് അരിയകെ ഉൾക്കടൽ അടക്കമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ 1 മീറ്ററോളം (3 അടി) ഉയരത്തിൽ വരെ സുനാമി തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ തുടർച്ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.