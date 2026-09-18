പാകിസ്ഥാനിൽ പള്ളിയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം; 16 മരണം: 50-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്
പെഷാവർ: പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ (ജുമ നമസ്കാരം) മസ്ജിദിലുണ്ടായ ശക്തമായ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 50-ലധികം ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
കോഹാട്ട് ജില്ലയിലെ ഓൾഡ് പോലീസ് ലൈൻസിന് സമീപമുള്ള മസ്ജിദിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം അക്രമികൾ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയ ശേഷമാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഭീകരരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വെടിവെപ്പുണ്ടായി.
കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 5 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രവിശ്യാ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇത്തിഹാദുൽ മുജാഹിദീൻ ഏറ്റെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.