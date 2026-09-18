പാകിസ്ഥാനിൽ പള്ളിയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം; 16 മരണം: 50-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Sep 18, 2026, 17:39 IST
പാകിസ്ഥാൻ

പെഷാവർ: പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ (ജുമ നമസ്കാരം) മസ്ജിദിലുണ്ടായ ശക്തമായ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 50-ലധികം ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

​കോഹാട്ട് ജില്ലയിലെ ഓൾഡ് പോലീസ് ലൈൻസിന് സമീപമുള്ള മസ്ജിദിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം അക്രമികൾ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയ ശേഷമാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഭീകരരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വെടിവെപ്പുണ്ടായി.

​കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 5 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രവിശ്യാ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇത്തിഹാദുൽ മുജാഹിദീൻ ഏറ്റെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

​സംഭവത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

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