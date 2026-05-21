അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചയെ അനുകൂലിച്ചു; തുറന്നുപറച്ചിലുകളിൽ അമർഷം: ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്കിയാനെതിരെ തീവ്ര നിലപാടുകാരുടെ കടുത്ത ആക്രമണം

By  Metro Desk May 21, 2026, 16:18 IST
iran

ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകളെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും യുദ്ധവും ഉപരോധങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുന്നുവെന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനെതിരെ രാജ്യത്തെ തീവ്രവലതുപക്ഷ (Hardline) വിഭാഗങ്ങൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്ത്.

​"നമ്മൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നെന്നേക്കുമായി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണോ?" എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പെസെഷ്കിയാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അന്തസ്സോടെയുള്ള ഏത് ചർച്ചയ്ക്കും ഇറാൻ തയ്യാറാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ ഭരണാധികാരികൾ സത്യസന്ധത പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​എന്നാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തീവ്ര നിലപാടുകാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പെസെഷ്കിയാന്റെ വാക്കുകൾ "വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണെന്നും" അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ അനുകൂലികളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മാറുകയാണെന്നും ഹാർഡ്‌ലൈനർ മാധ്യമമായ 'രാജാ ന്യൂസ്' ആരോപിച്ചു.

​ശത്രുക്കൾ തകരുകയാണെന്ന് വ്യാജമായി അവകാശപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇറാൻ നേരിടുന്ന എണ്ണക്കയറ്റുമതി പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ധനക്ഷാമവും ഡോളറിന്റെ കുറവുമെല്ലാം പ്രസിഡന്റ് ജനങ്ങളോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് രാജ്യം ദുർബലമാണെന്ന ചിത്രം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനാണ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഹാർഡ്‌ലൈനർമാരുടെ പ്രധാന ആക്ഷേപം. അതേസമയം, യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ജനങ്ങളോട് തുറന്നുപറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു കാട്ടി പരിഷ്കരണവാദികളും (Reformists) പൊതുജനങ്ങളും പ്രസിഡന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 

