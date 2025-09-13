സുശീല കാർക്കി നേപ്പാളിന്റെ ആദ്യ വനിതാ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

By Metro DeskSep 13, 2025, 00:08 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: സുശീല കാർക്കി നേപ്പാളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെത്തുടർന്ന് രാജിവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പകരക്കാരിയായി പ്രസിഡന്റ് രാംചന്ദ്ര പൗഡേൽ ആണ് സുശീല കാർക്കിയെ നിയമിച്ചത്. ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വഴിയൊരുക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.

​നേപ്പാളിന്റെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന സുശീല കാർക്കി, രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ നയിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത കൂടിയാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെ കർശന നിലപാടെടുത്തും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നും അവർ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെയും നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും സുശീല കാർക്കിയുടെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് വലിയ ആദരവ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

​ഏറെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്ക്കും ഭരണപ്രതിസന്ധിക്കും ശേഷം സുശീല കാർക്കിയുടെ നിയമനം രാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സുതാര്യമായ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

​പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സുശീല കാർക്കി, നീതിയുക്തവും സുതാര്യവുമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും അഴിമതിക്ക് താൻ മുൻഗണന നൽകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോടും നിയമങ്ങളോടുമുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന സുശീല കാർക്കിയുടെ നിയമനം നേപ്പാളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്.

