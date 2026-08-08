തായ്വാന് വിഷയം: അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ വലക്കാൻ ബീജിംഗിന്റെ ഹെപ്പർസോണിക് ‘കാരിയർ കില്ലർ’ മിസൈലുകൾ
ബീജിംഗ്/വാഷിംഗ്ടൺ: തായ്വാൻ കടലിടുക്കിൽ ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷസാധ്യത ഉയർന്നാൽ, അമേരിക്കൻ നാവികസേനയെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ചൈന തങ്ങളുടെ വിനാശകാരിയായ ഹൈപ്പർസോണിക് 'കാരിയർ കില്ലർ' മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ടൈപ്പ് 052D ഡിസ്ട്രോയർ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്ന് 'YJ-20' ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്റി-ഷിപ്പ് മിസൈൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അടുത്തിടെ ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ (CCTV) പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. യുഎസ് പസഫിക് ഫ്ലീറ്റിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ (Aircraft Carriers) മുന്നേറ്റം തടയാനും ഈ മിസൈലുകൾ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിന്യസിക്കുകയാണ് ചൈന.
ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രം: തായ്വാനെതിരെ ചൈനീസ് സൈന്യം നേരിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ, അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനി വ്യൂഹത്തെ (US Navy Carrier Strike Groups) സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ തളച്ചിടാൻ 'YJ-20', 'DF-21D', 'DF-26' തുടങ്ങിയ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾക്ക് സാധിക്കും.
ഫസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ചെയിൻ പ്രതിരോധം: ചൈനീസ് തീരത്തുനിന്നും പസഫിക് മേഖലയിൽ യുഎസ് സേന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുവാം (Guam) വരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ 'ആന്റി-ആക്സസ്/ഏരിയ ഡിനയൽ' (A2/AD) മിസൈലുകൾ.
വ്യാപക വിന്യാസം: മുൻപ് വൻകിട വിനാശിനികളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ പ്രധാന യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്.
ശബ്ദത്തേക്കാൾ എട്ടിരട്ടിയിലധികം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുക അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അത്യാധുനിക എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് പെന്റഗൺ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.