തായ്‌വാന് വിഷയം: അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ വലക്കാൻ ബീജിംഗിന്റെ ഹെപ്പർസോണിക് ‘കാരിയർ കില്ലർ’ മിസൈലുകൾ

By  Metro Desk Aug 8, 2026, 20:23 IST
ചൈന

ബീജിംഗ്/വാഷിംഗ്ടൺ: തായ്‌വാൻ കടലിടുക്കിൽ ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷസാധ്യത ഉയർന്നാൽ, അമേരിക്കൻ നാവികസേനയെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ചൈന തങ്ങളുടെ വിനാശകാരിയായ ഹൈപ്പർസോണിക് 'കാരിയർ കില്ലർ' മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

​ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ടൈപ്പ് 052D ഡിസ്ട്രോയർ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്ന് 'YJ-20' ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്റി-ഷിപ്പ് മിസൈൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അടുത്തിടെ ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ (CCTV) പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. യുഎസ് പസഫിക് ഫ്ലീറ്റിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ (Aircraft Carriers) മുന്നേറ്റം തടയാനും ഈ മിസൈലുകൾ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിന്യസിക്കുകയാണ് ചൈന.

ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രം: തായ്‌വാനെതിരെ ചൈനീസ് സൈന്യം നേരിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ, അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനി വ്യൂഹത്തെ (US Navy Carrier Strike Groups) സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ തളച്ചിടാൻ 'YJ-20', 'DF-21D', 'DF-26' തുടങ്ങിയ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾക്ക് സാധിക്കും.

ഫസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ചെയിൻ പ്രതിരോധം: ചൈനീസ് തീരത്തുനിന്നും പസഫിക് മേഖലയിൽ യുഎസ് സേന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുവാം (Guam) വരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ 'ആന്റി-ആക്സസ്/ഏരിയ ഡിനയൽ' (A2/AD) മിസൈലുകൾ.

വ്യാപക വിന്യാസം: മുൻപ് വൻകിട വിനാശിനികളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ പ്രധാന യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്.

​ശബ്ദത്തേക്കാൾ എട്ടിരട്ടിയിലധികം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുക അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അത്യാധുനിക എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് പെന്റഗൺ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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