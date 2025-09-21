ബാഗ്രാം സൈനികത്താവളം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തെ തള്ളി താലിബാൻ; ഒരു ഇഞ്ചുപോലും വിട്ടുനൽകില്ല
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുൻ യുഎസ് സൈനികത്താവളമായ ബാഗ്രാം എയർബേസ് തിരികെ വേണമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആവശ്യത്തെ താലിബാൻ തള്ളി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മണ്ണുപോലും വിദേശ ശക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നും താലിബാൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിന്റെ ആവശ്യം "യുക്തിരഹിത"മാണെന്നും അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അടുത്തിടെയാണ് ബാഗ്രാം സൈനികത്താവളം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് താലിബാന്റെ പ്രതികരണം. "അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാണ്, അതിന്മേൽ ആർക്കും ഒരു അവകാശവുമില്ല. ഒരു ഭീഷണിയെയും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല," താലിബാൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ചൈനയുടെ മേഖലയിലെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാഗ്രാം സൈനികത്താവളം യുഎസിന് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു കേന്ദ്രമായി നിലനിർത്താൻ ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, സമാധാനപരമായ നയതന്ത്രബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയുമായി താലിബാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക സാന്നിധ്യത്തിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്നും താലിബാൻ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
2021-ൽ യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ താലിബാൻ ബാഗ്രാം സൈനികത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.