യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കരാറിന് ടെഹ്റാൻ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 08:20 IST
ട്രംപ്

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ ടെഹ്‌റാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

​വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൂടുതൽ പോരാട്ടങ്ങളേക്കാൾ ബുദ്ധിപരമായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനുള്ള വഴി ഒരു കരാറിലെത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

​"ഞങ്ങൾ അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടയിലും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് യുഎസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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