ഇസ്ലാമാബാദിലെ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടുന്നു; വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഇറാനും അമേരിക്കയും
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാഴ്ചത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ഒരു ശാശ്വത സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ കടുത്ത നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
സമാധാനം അകന്നുനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
- സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ആറാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രധാന സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സൈനിക വ്യൂഹങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 'ഇടവേള' മാത്രമായാണ് ഈ വെടിനിർത്തൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
- പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ:
- ഇറാൻ: ഇസ്രായേൽ ലെബനനിലെ (ഹിസ്ബുള്ള) ആക്രമണം പൂർണ്ണമായും നിർത്തണമെന്നും തങ്ങളുടെ ആണവ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
- അമേരിക്ക: ആണവായുധ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെ തുറന്നുനൽകണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
- ട്രംപിന്റെ 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' നയം: അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ ഇസ്രായേലിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാൽ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഇറാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റെസ ആരിഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തർക്കം: ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു.
നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ
|
ഘടകം
|
നിലവിലെ അവസ്ഥ
|
ഭാവിയിലെ ഭീഷണി
|
വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി
|
14 ദിവസം (രണ്ടാഴ്ച).
|
കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വലിയ യുദ്ധം.
|
ഇസ്രായേലിന്റെ പങ്ക്
|
ലബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു.
|
ഇത് ഇറാന്റെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
|
ഉപരോധങ്ങൾ
|
6 ബില്യൺ ഡോളർ വിട്ടുനൽകാൻ യുഎസ് ആലോചിക്കുന്നു.
|
ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം കാരണം അമേരിക്ക പിന്നോട്ട് പോയേക്കാം.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള നയതന്ത്ര കസർത്താണോ അതോ സമാധാനത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ ശ്രമമാണോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ രണ്ടാഴ്ച ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്.