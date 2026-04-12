അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടി; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ഇറാൻ
Apr 12, 2026, 12:35 IST
അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ സാഹചര്യത്തിലും, ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ഇറാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷസാധ്യത ഏറുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ചർച്ചകളിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ: ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുമായി നടന്ന ചർച്ചകൾ ഫലം കാണാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇറാൻ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.
- തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ്: ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത്. ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവിടില്ലെന്ന ഇറാന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആഗോള വിപണിയെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
- സൈനിക നീക്കം: അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കടലിടുക്കിൽ നാവികസേനയുടെ പട്രോളിംഗും സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇറാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
- അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം: ഇറാന്റെ നീക്കങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ ഭീഷണിയാണെന്നും യുഎസ് വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കും.