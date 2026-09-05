മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു: ഫോണുകളിലെ അഡ് ട്രാക്കറുകൾ ഓഫാക്കി യുഎസ് മിലിറ്ററി
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള യുഎസ് സൈനികരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന്, തങ്ങളുടെ സൈനികരുടെ ഫോണുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്കറുകൾ (Ad Trackers / Mobile Advertising IDs) യുഎസ് സൈന്യം ഓഫാക്കി.
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റാ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് സൈനികരുടെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ എതിരാളികൾ പണം നൽകി വാങ്ങുന്നുവെന്ന സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. എയർഫോഴ്സ്, ആർമി, സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് എന്നിവ തങ്ങളുടെ ഡിവൈസുകളിൽ പരസ്യ ഐഡികൾ ഓഫാക്കിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഫോൺ ആപ്പുകളിലൂടെയും പരസ്യ ട്രാക്കിംഗിലൂടെയും ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ബ്രോക്കർമാർ (Data Brokers) വഴി ചോരുന്നത് യുഎസ് സൈനികരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് യുഎസ് സെനറ്റർ റോൺ വൈഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശത്രുക്കൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സൈനികരുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ വലിയ വീഴ്ചയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സൈനികരുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പെന്റഗൺ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.