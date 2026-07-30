പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം കനക്കുന്നു: ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം തകർത്തെന്ന് ജോർദാൻ; തിരിച്ചടിച്ച് യു.എസ്

By  Metro Desk Jul 30, 2026, 10:58 IST
ജോർദാൻ

അമ്മാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഏതാനും ദിവസത്തെ ശാന്തതയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യുദ്ധസാഹചര്യം വഷളാകുന്നു. ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം ജോർദാൻ സൈന്യം വിജയകരമായി തടഞ്ഞു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന ശക്തമായ ആക്രമണ പരമ്പര നടത്തി.

​ജോർദാനിലെ മുവഫാഖ് സാൽതി (Muwaffaq Salti) വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് നേരെ തൊടുത്ത അഞ്ച് മിസൈലുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴി തകർത്തതായി ജോർദാൻ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അതിർത്തികളിൽ പരമാവധി ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.

​ഇതിനു പിന്നാലെ, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രത്യാക്രമണമാണ് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാനിൽ നടത്തിയത്. ഹോർമുസ് සමുദ്രസന്ധിയിലെ ക്വഷ്മ് (Qeshm) ദ്വീപിലും ഖുസെസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലുമുള്ള ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് സെന്ററുകൾ, ഡ്രോൺ-മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയാണ് വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായത്.

​ഇറാഖിലെ ഇറാൻ അനുകൂല മിലിഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നേരെയും യു.എസും സൗദി അറേബ്യയും സംയുക്തമായി ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

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