ഇറാനിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു: ടെഹ്റാനിലെ മുൻ യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും
ടെഹ്റാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതിനിടെ ടെഹ്റാനിലെ മുൻ യുഎസ് എംബസി സമുച്ചയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. ഇറാൻ തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന് പിന്നാലെ, ഇറാൻ യുദ്ധത്തിലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണം: ടെഹ്റാനിൽ 'ചാരന്മാരുടെ താവളം' (Den of Spies) എന്ന് ഇറാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുൻ യുഎസ് എംബസി കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
- ട്രംപിന്റെ അഭിസംബോധന: വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി (അമേരിക്കൻ സമയം) ട്രംപ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഇറാനിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള സൂചനകൾ ഇതിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
- രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചേക്കാം: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാനെ 'ശിലായുഗത്തിലേക്ക്' (Stone Age) തള്ളിവിട്ട ശേഷം മാത്രമേ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം.
- മേഖലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത: ബാഗ്ദാദിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയും നേരത്തെ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും ഇറാന്റെ മിസൈൽ മുനയിലാണ്.
പശ്ചാത്തലം
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി' (Operation Epic Fury) എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ഇറാന്റെ ആണവ-സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാനും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
"യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉടൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ഇറാനെ പൂർണ്ണമായും ദുർബലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറൂ." - പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.