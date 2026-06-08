ഇറാനിൽ സംഘർഷം കനക്കുന്നു; ഇന്ത്യക്കാർ എത്രയും വേഗം രാജ്യം വിടണമെന്ന് എംബസി
ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. നിലവിൽ ഇറാനിൽ തുടരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ലഭ്യമായ ഏത് യാത്രാമാർഗ്ഗവും (വിമാന സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം രാജ്യം വിടണമെന്ന് എംബസി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അതിവേഗം മാറിമറിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എംബസിയുടെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- ഉടൻ മടങ്ങുക: ഇറാനിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, തീർത്ഥാടകർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, ബിസിനസുകാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിടണം.
- ജാഗ്രത പാലിക്കുക: നിലവിൽ ഇറാനിൽ തുടരുന്നവർ കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണം. വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കുക.
- വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക: ഇതുവരെ പേരുവിവരങ്ങൾ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ എത്രയും വേഗം വിവരങ്ങൾ കൈമാറണം. പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
അടിയന്തര സഹായങ്ങൾക്കായി ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളും ഇമെയിൽ വിലാസവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അടിയന്തര ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ:
- +98 912 810 9115
- +98 912 810 9109
- +98 912 810 9102
- +98 993 217 9359
- ഇമെയിൽ: cons.tehran@mea.gov.in