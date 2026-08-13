ടെസ്‌ലയിലെ സാധാരണ തൊഴിലാളിയേക്കാൾ 25 ലക്ഷം മടങ്ങ് വേതനം; 2025-ൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ വരുമാനത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന!

By  Metro Desk Aug 13, 2026, 23:46 IST
ഇലോൺ മസ്‌ക്

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്‌ലയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (CEO) ഇലോൺ മസ്കിന് 2025-ൽ ലഭിച്ച വേതനം കമ്പനിയിലെ സാധാരണ തൊഴിലാളിയുടെ ശരാശരി വരുമാനത്തേക്കാൾ 25 ലക്ഷത്തിലധികം (2.5 മില്യൺ) മടങ്ങ് കൂടുതൽ. അമേരിക്കൻ തൊഴിൽ സംഘടനകളുടെ ഫെഡറേഷനായ 'AFL-CIO' പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കണക്കുകൾ ഉള്ളത്.

​റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2025-ൽ ഏകദേശം 15,830 കോടി ഡോളറാണ് (158.3 ബില്യൺ ഡോളർ) മസ്കിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത്. ഒരു സാധാരണ ടെസ്‌ല ജീവനക്കാരന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന വേതനം, മസ്ക് വെറും 4.23 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.

വരുമാന വ്യത്യാസം: ടെസ്‌ലയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ ശരാശരി വാർഷിക വേതനത്തിന്റെ 25,22,203 മടങ്ങാണ് മസ്കിന്റെ പ്രതിഫലം.

വളരുന്ന വരുമാന വിടവ്: യു.എസിലെ മുൻനിര കമ്പനികളുടെ (S&P 500) സി.ഇ.ഒമാരുടെ ശരാശരി വരുമാനം തൊഴിലാളികളേക്കാൾ 312 മടങ്ങാണ്. എന്നാൽ മസ്കിന്റെ പാക്കേജ് കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ഈ അനുപാതം 5,387 : 1 ആയി കുതിച്ചുയരുന്നു.

സാമ്പത്തിക അസമത്വം: കോർപ്പറേറ്റ് തലപ്പത്തുള്ള പ്രമുഖരുടെ വേതനം കുത്തനെ ഉയരുമ്പോഴും സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ വിഹിതം കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

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