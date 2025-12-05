ജെറിമാൻഡേർഡ് ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കാൻ ടെക്സസിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി: റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് അഞ്ച് ഹൗസ് സീറ്റുകൾ വരെ നേടാൻ സാധ്യത
ടെക്സസ് സംസ്ഥാനം പുനർനിർണ്ണയിച്ച കോൺഗ്രഷണൽ ഭൂപടം (Congressional map) ഉപയോഗിക്കാൻ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഭൂപടം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ 2026-ലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (Midterm Elections) റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് (GOP) അഞ്ച് യുഎസ് ഹൗസ് സീറ്റുകൾ വരെ അധികമായി നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എന്താണ് ജെറിമാൻഡറിംഗ്?
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി, വോട്ടർമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്ന (Redistricting) പ്രക്രിയയാണ് ജെറിമാൻഡറിംഗ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ഒരു പാർട്ടിയുടെ വോട്ടർമാരെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജില്ലകളിൽ "കുത്തിനിറച്ചോ" അല്ലെങ്കിൽ എതിർ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം പല ജില്ലകളിലായി "വിഭജിച്ചോ" തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
കോടതിയുടെ നടപടി:
- ടെക്സസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ പുതിയ ഭൂപടം, വംശീയപരമായ ജെറിമാൻഡറിംഗിൻ്റെ (Racial Gerrymandering) ഭാഗമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു കീഴ്ക്കോടതി ഇതിന് താത്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാരുടെ (കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർ, ഹിസ്പാനിക്കുകൾ) വോട്ടിംഗ് ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് മനഃപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം.
- എന്നാൽ, സുപ്രീം കോടതി താത്കാലിക സ്റ്റേ (Temporary Stay) അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഈ പുതിയ ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കാൻ ടെക്സസിന് അനുമതി നൽകി.
- പാർട്ടിപരമായ ജെറിമാൻഡറിംഗ് (Partisan Gerrymandering) യുഎസ് നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമാണെന്നും, വംശീയ ജെറിമാൻഡറിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള കീഴ്ക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാണ് എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഭൂരിപക്ഷ ജഡ്ജിമാർ നിലപാട് എടുത്തത്.
- റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെ നിലവിലെ 25 സീറ്റുകൾ 38-ൽ 30 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ ഭൂപടം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി, യുഎസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്സിലെ (പ്രതിനിധി സഭ) റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ നിർണ്ണായകമായ ഒരു വിജയമാണ്.